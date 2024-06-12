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Переход Смолова в «Краснодар» назвали имиджевой историей

Тренер Гордеев назвал ереход Смолова в «Краснодар» имиджевой историей

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Тренер Андрей Гордеев в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что рад решению нападающего Федора Смолова продолжить карьеру в «Краснодаре».

По его словам, 34-летний форвард сможет помочь команде в новом сезоне.

«Это имиджевая история. Смолов уже был в «Краснодаре», выступал там. Это ситуация, в которой обе стороны понимают, на что идут. Для Смолова это хорошее решение продолжить карьеру, это благодатное для него место. Так что выиграют все», — заявил Гордеев.

В минувшем сезоне Смолов принял участие в 34 матчах в составе «Динамо» и записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Параллельно нападающий начал активно развиваться в медиасфере. Он основал собственный YouTube-канал Smol Talk, на котором выпустил уже три интервью — с хоккеистом Ильей Ковальчуком, с баскетболистом Андреем Кириленко и с телеведущим Владимиром Маркони.

В сезоне-2023/24 «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы в турнире столичному клубу было достаточно сыграть вничью в последнем туре в игре против краснодарского коллектива.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» пытается остановить трансфер Максима Глушенкова в «Зенит».

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