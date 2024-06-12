Заболотный прошел медосмотр для перехода в «Химки»

Российский нападающий Антон Заболотный может продолжить карьеру в подмосковных «Химках». Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что стороны еще не заключили контракт. На футболиста продолжает претендовать его текущий клуб — ЦСКА, с которым ведутся переговоры о новом контракте.

Текущий контракт Заболотного с ЦСКА истекает летом 2024 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Заболотный провел 29 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в €900 тыс.

ЦСКА в завершившемся сезоне РПЛ ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

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