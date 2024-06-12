Адвокат экс-жены Сафонова: Анастасия не получила никаких денег

Адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии, в интервью «Матч ТВ» заявил, что она до сих пор не получила никаких алиментских выплат.

«Анастасия ничего не получила. Считаем вчерашнюю новость об оплате задолженности дезинформацией», — сказал Шилов.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с французским «ПСЖ». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может укрепиться вратарем сборной Ирана.