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«Ты же толстый»: чемпион Европы рассказал, как его заманили в спорт

Регбист Кошарин рассказал, что его позвали в команду из-за большого веса

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Пресс-служба ТНТ

Чемпион России и Европы по регби Кирилл Кошарин в программе «Утро. ТНТ» рассказал, что тренер заметил его и позвал на тренировку благодаря большому весу.

«Я пришел как-то на игру к младшему брату. На меня долго смотрел тренер, а потом подошел и сказал настолько мотивационные слова, что я сразу понял, что буду играть в регби: «Ну ты же толстый, давай к нам», — сказал Кошарин.

Также регбист рассказал, как в начале своей карьеры принял ошибочное решение не сбивать соперника, а действовать более гуманно и перепрыгнуть через него, за что поплатился.

«Я чуть-чуть начинаю подпрыгивать, а он в этот момент делает мне «американские горки» — хватает за ногу и просто вокруг оси меня прокручивает. Я со всей высоты своего роста приземлился и навсегда запомнил, что в регби прыгать нельзя, потому что теряешь контроль над своим телом», — сказал Кошарин.

По завершении карьеры спортсмена Кошарин нашел себя в медиасфере. В данный момент он работает ведущим программ «Катлетика» и «Раз на раз» на телеканале 2x2, а также участвует в реалити-шоу «Титаны» на ТНТ.

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