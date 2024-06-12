Винер назвала домыслами журналистов давление на судью турнира Evgenia Cup

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что не верит информации о давлении на судью из-за низких оценок гимнастке сборной России на турнире Evgenia Cup.

По ее словам, она не была на мероприятии, однако считает появившуюся в СМИ новость домыслом.

«Я там не была, ничему не верю. У нас есть сбавки. На международных турнирах, например, если нога не касается головы, идет градация. Что произошло на турнире, я не знаю. Это домыслы журналистов», — заявила Винер.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

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