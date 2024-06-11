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Дубль Роналду помог Португалии разгромить Ирландию

Дубль Роналду помог Португалии разгромить Ирландию в товарищеском матче

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Paul Childs/Reuters

Сборная Португалии разгромила Ирландию в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Жоау Феликс, а также Криштиану Роналду, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Португальцы сыграют в одной группе на Евро-2024, который начнется 14 июня, с Турцией, Грузией и Чехией. Сборная Грузии впервые примет участие в чемпионате Европы. Ирландия не смогла пробиться на турнир, заняв в своей отборочной группе четвертое место.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла Англию в финальном матче в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Роналду назвал цель сборной Португалии на Евро-2024.

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