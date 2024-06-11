Осужденный за изнасилование футболист Робиньо осваивает в тюрьме новую профессию

Находящийся в бразильской тюрьме бывший футболист Робиньо изучает в тюрьме 600-часовой курс по основам электроники, передает Marca.

«Трудно сказать, нравится ему это или нет, но это помогает скоротать время», — сказал адвокат футболиста.

40-летний бывший нападающий мадридского «Реала» Робиньо был приговорен итальянским судом к девяти годам тюремного заключения за групповое изнасилование. Инцидент произошел в 2013 году, тогда форвард выступал за «Милан». Робиньо и четверо его друзей совершили действия сексуального характера над гражданкой Албании, которая в тот день праздновала день рождения.

Робиньо выступал за «Реал» с 2005 по 2008 год. В его активе 101 матч в футболке «сливочных». Вместе с клубом он дважды стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны.

Также бразилец известен по выступлениям за английский «Манчестер Сити» и итальянский «Милан». В последние годы своей карьеры нападающий играл в Китае и Бразилии.

Ранее в Эстонии обвинили бразильского тренера в изнасиловании несовершеннолетней.