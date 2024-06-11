Украинская прыгунья в высоту Магучих о россиянке Куличенко: я ей патлы повырываю

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала о своем отношении к Елене Куличенко, которая сменила российское спортивное гражданство на кипрское, заявив, что не будет с ней общаться на Олимпиаде, передает ua.tribuna.com.

«Она такая пророссийская. Я ее помню еще с чемпионата Европы, когда им было разрешено выступать на юниорских турнирах. Если бы Куличенко шла на контакт, то я с ней не пойду на контакт. Скорее патлы повырываю», — сказала Магучих.

Также Магучих заявила, что рада от того, что представителей России и Белоруссии не будет на Олимпиаде в легкой атлетике.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Ирина Винер подтвердила, что будет смотреть Олимпиаду.