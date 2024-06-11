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Тренер Романцев о «Зените»: сильных не любят только слабые

Тренер Романцев сравнил нынешний «Зенит» со «Спартаком» 90-х

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Twitter «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал о своем отношении в шестому подряд чемпионству петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Некоторые говорят, что победы «Зенита» обедняют РПЛ? Нечто подобное в свое время говорили и о победах «Спартака». Что ж, хочу напомнить: сильных не любят только слабые», — сказал Романцев.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Спартак» занял пятое место. Красно-белые смогли заработать 50 очков.

Ранее «Зенит» призвали давать шанс российским футболистам.

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