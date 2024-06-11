«ПСЖ» готов в ближайшее время завершить переход Матвея Сафонова

Французский «ПСЖ» близок к тому, чтобы в ближайшее время заключить соглашение с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Фабрицио Романо.

Парижане заплатят «Краснодару» за Сафонова € 20 млн.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

11 июня Сафонов оплатил долг в 22 тысячи рублей, посчитав, что ему откроют выезд из России. Выезд из России ему не открыли из-за того, что голкипер должен бывшей жене 59 миллионов рублей по алиментам.

Ранее стали известны перспективы Сафонова в сборной после перехода в «ПСЖ».