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Мостовой: при Слишковиче в «Спартаке» все было нормально

Экс-игрок Мостовой не удивился слухам о назначении тренера Слишковича в «Химки»

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Михаил Киреев/РИА Новости

Возможное назначение бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича в «Химки» является подтверждением тому, что специалисту могут поступать интересные предложения. Об этом в интервью «Чемпионату» заявил бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

Эксперт подчеркнул, что в «Спартаке» под руководством Слишковича все было «нормально». При этом Мостовой не в первый раз отозвался о бывшем наставнике москвичей Гильермо Абаскале, в штабе которого Слишкович был ассистентом.

«Когда Слишкович уходил из «Спартака», я говорил, что у него наверняка есть предложение в одиночной работе. Достойная или недостойная кандидатура, пока говорить рано, потому что в футболе все определяет результат. При нем в «Спартаке» все было нормально, но до этого в клубе почему-то был посторонний человек по объявлению, который два года издевался», — сказал Мостовой.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.

Ранее тренер Юран заявил о недоумении от назначения в «Спартак» Абаскаля.

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