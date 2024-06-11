Олимпийская чемпионка Мастеркова госпитализирована в состоянии средней тяжести

Знаменитая российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова госпитализирована в состоянии средней степени тяжести в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Спортсменку положили в нейрохирургическое отделение. Предварительно, ее готовят к операции на опухоли в голове. Ее ждет полное обследование: МРТ с контрастом, рентген и анализы», — говорится в сообщении. Других подробностей о состоянии прославленной легкоатлетки на данный момент не уточняется.

Мастеркова завоевала две золотых медали Олимпиады в Атланте — 1996. Она стала лучшей в забегах на дистанции 800 м и 1500 м. По итогам года она была признана лучшей спортсменкой России.

Впоследствии она также выиграла золото чемпионата мира — 1999 и приняла участие в Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Однако в Австралии она не сумела побороться за медали, снявшись с соревнований из-за травм после квалификационных забегов. Мастеркова приняла решение завершить профессиональную карьеру в 2003 году.

Ранее в МОК заявили, что плакат с легкоатлеткой Исинбаевой во Франции использовался в старой рекламной кампании Олимпиады — 2024.