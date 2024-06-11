Против Песьякова могут завести уголовное дело из-за шутки про деньги от «Зенита»

Против вратаря «Крыльев Советов», бывшего голкипера «Ростова» Сергея Песьякова может быть возбуждено уголовное дело из-за шутки о миллиардах, которые он получил от «Зенита». Об этом в интервью Vprognoze.ru заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

Специалист подчеркнул, что правовое регулирование этой ситуации возможно, прежде всего, в области спортивного права. Оно предусматривает возможность спортивных санкций со стороны комитета по этике. Однако, добавил Алексеев, есть и другой аспект.

«<…> параллельно действует еще система уголовного права, в частности — статья 184 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. Поэтому любые высказывания на этот счет могут рассматриваться в рамках как спортивного права, так и, в определенных случаях, в рамках уголовного права. Без рассмотрения данные эпизоды оставлять было бы неправильно», — считает юрист.

В 30-м туре завершившегося розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал чемпионский титул. При этом второй мяч сине-бело-голубые забили после ошибки Песьякова. В интервью «РБ-Спорт» вратарь рассказал о критике в свой адрес после этого эпизода.

«На самом деле, все комментарии — однотипные. Самый распространенный — «за сколько?» С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел (смеется). Пытаемся, но что-то никак не получается. Потом еще, что мы — «обладатели четырех-пяти качественных апартаментов». «Дырка, заканчивай» — это уже классика жанра», — сказал Песьяков.

Ранее сообщалось, что Песьякову грозит миллионный штраф за шутку о взятке от «Зенита».