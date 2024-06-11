Долг Хабиба перед ФНС вырос до 309,7 млн рублей

Бывший непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 309,7 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в мае сумма задолженности составляла 306 млн и за месяц выросла на 3,5 млн. При этом сообщается, что ФНС блокирует счета родственников Хабиба.

«Как нам стало известно, налоговая заблокировала счета в двух компаниях, которые принадлежат троюродному брату Нурмагомедова Умару. Это строительная фирма плюс крестьянско-фермерское хозяйство. Долг космический — 271 рубль.

У двоюродного брата Хабиба — Абубакара — две ликвидированные ИП-шки и неприлично огромная задолженность в 44 копейки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий чемпион UFC Ислам Махачев, которого тренирует Нурмагомедов, долгов по налогам не имеет. Сам Хабиб никак не комментирует ситуацию.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее боец ММА Монсон заявил, что Хабиб пользуется большим уважением среди американских атлетов.