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В призыве отправить женщину-арбитра в Махачкалу не увидели ничего оскорбительного

Экс-арбитр Сухина не увидел оскорбления в словах Тихонова про судью Опейкину

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший судья ФИФА Станислав Сухина заявил, что не увидел «ничего такого оскорбительного» в заявлении главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова о женщине-судье Вере Опейкиной. После поражения своей команды со счетом 0:3 от «СКА-Хабаровска» Тихонов призвал отправить Опейкину «в Махачкалу», чтобы она там тренировалась судить. Слова Сухины приводит Legalbet.

«Я эту историю знаю больше из прессы. В интервью Тихонова, по-моему, не было ничего такого оскорбительного. Такого прям из рук вон выходящего. Почему не отправить ее в Махачкалу? Что здесь такого?» — сказал Сухина.

Экс-арбитр ФИФА предположил, что можно назначать женщин-судей на матчи команд, которые «ни за что не борются». По его мнению, вводить женщин в судейскую деятельность нужно постепенно. Однако Сухина подчеркнул, что главным критерием назначения арбитра должна оставаться его квалификация, а не гендерная принадлежность.

«Не хотелось бы, чтобы мы разговаривали не о футболе, а о том, женщина была или не женщина, куда ее отправить, в Махачкалу или в другой город. Пусть женщины судят», — сказал Сухина.

Андрей Тихонов был дисквалифицирован на один матч за свое высказывание в адрес судьи Опейкиной, а также получил еще четыре игры дисквалификации условно.

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