Тихонов объяснил, зачем в России показывать Олимпиаду

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что Россия не должна отказываться от трансляции Олимпийских игр в Париже.

По его словам, в России уважают спорт высших достижений.

«В России нужно транслировать Олимпиаду. Мы этим подчеркнем, что спорт в нашей стране уважают. Мы же не только лягушатников будем смотреть, но и спорт высших достижений. Он является украшением любой державы. Не сомневаюсь, что результаты наших атлетов были бы выше», — заявил Тихонов.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее сообщалось, что суд проведет новое заседание о распределении медалей командного турнира ОИ-2022.