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Инвестор «Химок» заявил, что не в курсе увольнения Талалаева

Инвестор «Химок» Садыгов заявил, что не в курсе увольнения Талалаева

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов в интервью «Матч ТВ» заявил, что не в курсе увольнения Андрея Талалаева с поста главного тренера.

По его словам, информация об отставке специалиста является слухом.

«Я не в курсе этой ситуации. От вас узнаю эту информацию. Я таких решений принимать не могу, это делает руководство клуба» — заявил Садыгов.

По итогам первенства Первой лиги подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо» заработали прямые путевки в Российскую премьер-лигу на сезон-2024/25. Химчане выиграли турнир, набрав по итогам 34 туров 66 очков, опередив дагестанский клуб на пять баллов.

Судьба чемпионства в РПЛ решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее в «Химках» опровергли увольнение Талалаева.

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