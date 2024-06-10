Винисиус в соцсетях высмеял получивших тюремный срок расистов

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор в социальных сетях назвал себя палачом расистов.

Так он прокомментировал обвинительный приговор в отношении троих фанатов «Валенсии», оскорблявших его на почве расовой нетерпимости.

«Я всегда говорил, что я не жертва расистов. Я — палач расистов! Это первое международное осуждение в истории Испании — не для меня. Оно для всех чернокожих», — заявил южноамериканец.

10 июня трое болельщиков испанского футбольного клуба «Валенсия» были приговорены к восьми месяцам тюремного заключения за оскорбления расистского характера в отношении Винисиуса Жуниора.

Инцидент произошел 21 мая 2023 года во время матча, который «Валенсия» выиграла у «Реала» со счетом 1:0. Оскорбления в адрес Винисиуса звучали и перед началом встречи, и по ходу игры. «Валенсия» пообещала найти и наказать виновных.

Получившие обвинение болельщики также обязаны оплатить все судебные издержки. Кроме того, им запрещено посещать футбольные матчи в течение двух лет.

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