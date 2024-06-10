Мэр Парижа обеспокоена действиями Макрона перед Олимпиадой

Мэр Парижа Анн Идальго в интервью AFP заявила, что была шокирована решением президента Эммануэля Макрона распустить парламент страны после поражения на выборах в Европарламент 9 июня.

По ее словам, подобное решение может отразиться на проведении предстоящих Олимпийских игр.

«Я была ошеломлена, узнав, что президент принял решение о роспуске. Роспуск парламента прямо перед Играми – это крайне тревожно», — заявила мэр французской столицы.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее в России отреагировали на французскую рекламу с Еленой Исинбаевой.