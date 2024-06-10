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«Реал» опроверг отказ от участия в клубном чемпионате мира 2025 года

Мадридский «Реал» опроверг отказ от участия в клубном чемпионате мира 2025 года

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Hannah McKay/Reuters

Мадридский «Реал» примет участие в чемпионате мира по футболу среди клубов – 2025. Об этом сообщила пресс-служба «сливочных».

10 июня главный тренер испанской команды Карло Анчелотти заявил, что «Реал» отказался от участия в клубном ЧМ из-за маленьких призовых. В заявлении пресс-службы клуба сказано, что слова итальянского специалиста об отказе от турнира были неверно интерпретированы.

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Действующим чемпионом мира среди клубов является английский «Манчестер Сити». Отметим, что «сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании, опередив на десять очков каталонскую «Барселону».

На прошлой неделе «Реал» объявил о переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Сообщалось, что игрок получит от клуба подписной бонус в размере €150 млн.

Ранее юрист бывшей жены Сафонова объяснил, зачем обратился к «ПСЖ».

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