Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канадский хоккеист хочет сыграть за сборную России

Канадский хоккеист Пакетт подал документы на получение российского гражданства

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Канадский хоккеист, нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт подал документы на получение российского гражданства. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Я пока не могу заявлять что-то конкретное. Увидим, что из этого получится. Да, у нас в клубе был на эту тему разговор. Но пока мне для прессы нечего сказать. Поданы документы, или просто есть мысли на этот счет? И то и другое. Мы пытаемся это сделать. Недели три назад мы в клубе запустили этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пакетт.

Он признался, что обсуждал эту тему с получившим российский паспорт американским защитником «Динамо» Бреннаном Меннеллом. По словам Пакетта, одноклубники сошлись во мнении, что, если выступать в КХЛ не один год, если все нравится и хочется строить карьеру в этой лиге, этим стоит пользоваться.

Также канадец высоко отозвался о россиянине Никите Кучерове, с которым они вместе выступали в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Пакетт сказал, что был бы рад сыграть с Кучеровым за сборную России.

«<…>Отличный мастер, всегда первым идет на тренировки, показывает свое мастерство в играх. Ну да, у него слегка ворчливый вид. Но такой у него характер. <…> Не знаю, попал бы я в состав российской сборной. Но сыграть еще раз вместе с Кучеровым — конечно, мне бы этого хотелось», — заключил хоккеист.

Ранее форвард «Барыса» Кодола рассказал о страхах жены после обмена в Казахстан.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами