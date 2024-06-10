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Усэйн Болт получил тяжелую травму во время футбольного матча

Спринтер Болт получил разрыв ахиллова сухожилия на футбольном матче

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Reuters

У восьмикратного олимпийского чемпиона в беге на 100 и 200 метров, ямайца Усэйна Болта диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Об этом спортсмен сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Разрыв ахиллова сухожилия. Но мы знаем, что мы бойцы», — написал он.

37-летний Болт в составе сборной мира принял участие в благотворительном товарищеском матче против сборной Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Он получил травму на 67-й минуте встречи и покинул поле на носилках с шиной на лодыжке. Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу англичан.

Усэйн Болт завершил карьеру в легкой атлетике в 2017 году. Он не скрывал, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе и говорил, что мечтает сыграть за «Манчестер Юнайтед». Он тренировался с дортмундской «Боруссией», а в 2018 году провел два товарищеских матча за австралийскую команду «Сентрал Кост Маринерс» и забил в них два мяча. Кроме того, в том же году он выступил за норвежский «Стремгодсет», выйдя на замену в матче против молодежной сборной Норвегии.

Ранее тренер Шпилевский сравнил Кокорина с Криштиану Роналду.

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