Глава ФШР Филатов о Дворковиче: кручу-верчу, обмануть хочу

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович не выполнил обещание по снятию санкций с Федерации шахмат России (ФШР). Об этом в интервью ТАСС заявил глава ФШР Андрей Филатов.

«Политику и действия президента FIDE Аркадия Дворковича можно описать фразой: «Кручу-верчу, обмануть хочу». Два года назад на конгрессе FIDE в Ченнае пять стран ставили на голосование вопрос о снятии санкций с ФШР. Аркадий Владимирович тогда сделал все, чтобы этого не произошло, пообещав, что доверит этот вопрос президентскому совету FIDE — чтобы все было решено максимально быстро. Но до сих пор президентский совет не рассмотрел отмену санкции, и положительной динамики в этом направлении нет», — констатировал Филатов.

Глава ФШР подчеркнул, что, напротив, наблюдается обратный процесс, свидетельством чему являются решения этической комиссии FIDE. По словам Филатова, наступает «критическое» время, когда действия Дворковича покажут, чего стоят его заявления и обещания.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. При этом сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE, также в этих странах не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства ФШР в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Международные федерации ограничивают российских и белорусских спортсменов в участии в турнирах в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В декабре 2023 года Дворкович в интервью «Газете.Ru» объяснил, что санкции с российских и белорусских шахматистов не снимаются потому, что FIDE не хочет конфликтовать с шахматными федерациями и олимпийскими комитетами других стран.

«В FIDE входит около 200 стран, и для большинства из них взаимоотношения с национальными олимпийскими комитетами крайне важны. Мы не можем не учитывать это и действуем исходя из интересов всех наших стран-членов, федераций, которые входят в FIDE. Мы ни в коем случае не хотели бы ухудшить взаимоотношения между национальными шахматными федерациями и национальными олимпийскими комитетами. Поэтому следование рекомендациям МОК является важным для шахматного сообщества», — сказал Дворкович.

Ранее комиссия по этике признала необоснованными обвинения против главы FIDE Дворковича.