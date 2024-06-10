Кокорина сравнили с Криштиану Роналду

У российского нападающего Александра Кокорина есть мастерство и класс, и на него рассчитывают как на основного игрока в кипрском «Арисе» в новом сезоне. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский.

Специалист подчеркнул, что предстоящая предсезонка будет первой для 33-летнего Кокорина в «Арисе», хотя он выступает за команду с 2022 года. Шпилевский заметил, что не хотел бы сравнивать форварда с португальцем Криштиану Роналду, но все же обратил внимание, что тот в 39 лет едет на чемпионат Европы, и Кокорин еще спокойно может показывать высокий уровень.

«Рассчитываем на Сашу как на основного игрока. Вижу, что он большой мастер. Саша впервые пройдет с нами предсезонку. Уверен, после этого он физически будет в топ-кондициях. Главное, чтобы он приехал с желанием и без травм. Саша даже в 33 сможет играть. Сравнивать неправильно, но тот же Криштиану поедет на Евро в 39. Все зависит от Александра. У него есть мастерство, класс. О чем можно говорить?» — сказал Шпилевский.

Специалист рассказал, что регулярно поддерживает связь с Кокориным. По словам Шпилевского, предсезонная подготовка начнется через 10 дней и в клубе ждут, что российский форвард приедет с настроем и желанием. Тренер похвалил Кокорина за выступление в последнем матче минувшего сезона и признался, что нападающий пообещал ему играть подобным образом в каждом матче нового сезона.

В минувшем сезоне Кокорин провел за «Арис» 31 матч во всех турнирах. На его счету восемь забитых мячей и две результативные передачи

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