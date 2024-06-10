Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кокорина сравнили с Криштиану Роналду

Тренер Шпилевский заявил, что у форварда Кокорина есть мастерство и класс

close
100%
Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У российского нападающего Александра Кокорина есть мастерство и класс, и на него рассчитывают как на основного игрока в кипрском «Арисе» в новом сезоне. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский.

Специалист подчеркнул, что предстоящая предсезонка будет первой для 33-летнего Кокорина в «Арисе», хотя он выступает за команду с 2022 года. Шпилевский заметил, что не хотел бы сравнивать форварда с португальцем Криштиану Роналду, но все же обратил внимание, что тот в 39 лет едет на чемпионат Европы, и Кокорин еще спокойно может показывать высокий уровень.

«Рассчитываем на Сашу как на основного игрока. Вижу, что он большой мастер. Саша впервые пройдет с нами предсезонку. Уверен, после этого он физически будет в топ-кондициях. Главное, чтобы он приехал с желанием и без травм. Саша даже в 33 сможет играть. Сравнивать неправильно, но тот же Криштиану поедет на Евро в 39. Все зависит от Александра. У него есть мастерство, класс. О чем можно говорить?» — сказал Шпилевский.

Специалист рассказал, что регулярно поддерживает связь с Кокориным. По словам Шпилевского, предсезонная подготовка начнется через 10 дней и в клубе ждут, что российский форвард приедет с настроем и желанием. Тренер похвалил Кокорина за выступление в последнем матче минувшего сезона и признался, что нападающий пообещал ему играть подобным образом в каждом матче нового сезона.

В минувшем сезоне Кокорин провел за «Арис» 31 матч во всех турнирах. На его счету восемь забитых мячей и две результативные передачи

Ранее игрок «Локомотива» Баринов согласился перейти в «Алавес» с понижением зарплаты.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами