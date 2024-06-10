Отношения Калинской с Синнером назвали популяризацией России в мире

Отношения российской теннисистки Анны Калинской с итальянцем Янником Синнером популяризируют Россию в мире. Такое мнение в интервью «Матч ТВ» выразил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«То, что сейчас говорят об отношениях Синнера и Калинской, — это популяризация России в мире. Конечно, здорово, что так. В мире тенниса такие отношения — это нормально абсолютно. Кстати, мне очень нравится, как Калинская играет последние турниры. Жаль, что проиграла в упорной борьбе на «Ролан Гаррос», — констатировал Тарпищев.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

Российская спортсменка дошла до второго круга «Ролан Гаррос», где уступила канадке Бьянке Андрееску. В свою очередь, Синнер добрался до полуфинала в мужском одиночном разряде – там он уступил будущему победителю турнира Карлосу Алькарасу. Несмотря на это, после «Ролан Гаррос» итальянец впервые в карьере вышел на первую строчку рейтинга АТР, Алькарас теперь занимает второе место. Являвшийся до этого первой ракеткой мира Новак Джокович сместился на третью строчку.

Ранее теннисистка Андреева поднялась на 23-е место в рейтинге WTA.