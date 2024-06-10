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«Спартак» может вернуть своего бывшего вратаря

«Евро-футбол.Ру»: вратарь Беленов может вернуться в «Спартак»

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РИА Новости

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов может стать игроком московского «Спартака». Об этом сообщает портал «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, руководство красно-белых рассматривает опции усиления команды и, в частности, вратарской линии. Отмечается, что клуб хочет приобрести опытного вратаря, и 37-летний Беленов является одним из кандидатов.

Он уже выступал за «Спартак» в 2010-2011 годах, однако тогда он провел за главную команду москвичей лишь один матч. Значительная часть его карьеры была посвящена другим клубам: в 2011-2016 годах он выступал за «Кубань», а в 2017-2022 годах — за «Уфу».

Беленов не единственный вратарь, которого слухи отправляют в «Спартак». Так, сообщалось, что красно-белые намерены побороться за вратаря «Балтики» Евгения Латышонка, на которого также, по данным СМИ, претендует «Зенит». При этом уточнялось, что Латышонок выдвинул «Спартаку» условие: он не намерен оставаться вторым номером и хочет бороться за право играть в основе. На данный момент, напомним, вратарями «Спартака» являются Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.

Ранее игрок «Краснодара» Черников рассказал о слезах в раздевалке после матча с «Динамо».

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