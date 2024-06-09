Стример Бустер назвал форварда «Спартака» офигенным пацаном

Стример Бустер в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев в личном общении показался ему крайне приятным человеком.

По его словам, форвард отлично играет в онлайн-шутеры.

«В общении он офигительный пацан! Прям просто шикарный. С остальными футболистами «Спартака» не так часто общаюсь, но они нормальные пацаны», — заявил Бустер.

О том, что «Зенит» интересуется Соболевым, 3 июня написал журналист Иван Карпов, отметив, что «Спартак» готов отдать Соболева в другой российский клуб за €30 млн. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.

Ранее Александру Соболеву посоветовали уходить в «Зенит».