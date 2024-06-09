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Ферстаппен выиграл Гран-при Канады

Пилот «Ред Булла» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады

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Eugene Hoshiko/AP

Нидерландский пилот австрийского «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем этапа Гран-при «Формулы-1» в Канаде.

Гонка, завершившаяся на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, завершилась в 22:50 по московскому времени. Вторым к финишу прибыл пилот «Макларена» Ландо Норрис, отставший от победителя более чем на три секунды. Третьим финишную черту пересек пилот «Мерседеса» Джордж Рассел, который уступил Норрису менее секунды.

В топ-10 попали Льюис Хэмилтон, Оскар Пиастри, Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл, Даниэль Риккьярдо, Пьер Гасли и Эстебан Окон.

Оба пилота итальянского «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс сошли с дистанции, не сумев добраться до финиша.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Ранее пилоты «Формулы-1» достигли финиша с одинаковым временем.

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