Участие Бузовой в турнире по легкой атлетике назвали кринжем

Бегунья Эмилия Тангара в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что испытала смешанные эмоции от забега Ольги Бузовой в рамках недели легкой атлетики в Москве.

5 июня Ольга Бузова опередила Алану Мамаеву и Марию Погребняк в шоу-забеге на Никольской улице.

«Это кринж, но это имеет право на существование, я считаю. Потому что привлекает же внимание? Да. Это было сделано для шоу, для привлечения аудитории, поэтому почему нет», — заявила Тангара.

Бузова обогнала своих конкуренток на дистанции 60 метров, Бузова победила с разрывом менее секунды между претендентками. При этом артистка пошутила, что бежала достаточно медленно, чтобы поклонники успели рассмотреть ее фигуру. По словам Бузовой, к старту она подошла уже разогретая: до забега телеведущая два часа провела в спортзале.

«Зачем соревноваться, когда можно не соревноваться? Победила женская дружба. Дружба есть, важно про нее помнить и поддерживать своих друзей», — резюмировала Бузова.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров признался, что над ним смеются друзья из-за шоу с Ольгой Бузовой.