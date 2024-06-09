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На карьере Смолова поставили крест

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что Смолов больше не нужен топ-клубам России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что топ-клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не захотят заключать контракт с 34-летним форвардом Федором Смоловым. Действующее соглашение нападающего с московским «Динамо» действует до 30 июня 2024 года. О продлении контракта стороны не сообщали.

«Даже не знаю, кто вообще может взять Смолова. Думаю, он уже не подходит под задачу борьбы за чемпионство, поэтому такие клубы его рассматривать не будут. Остается борьба за выживание, но нужно ли это ему?» — сказал Масалитин.

По мнению бывшего футболиста, Смолову будет выгоднее подписать контракт с одним из клубов ОАЭ и заработать «большие деньги» в последние годы своей карьеры.

В минувшем сезоне Смолов принял участие в 34 матчах в составе «Динамо» и записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Параллельно нападающий начал активно развиваться в медиасфере. Он основал собственный YouTube-канал Smol Talk, на котором выпустил уже три интервью — с хоккеистом Ильей Ковальчуком, с баскетболистом Андреем Кириленко и с телеведущим Владимиром Маркони.

Ранее «Зенит» обвинили в плохом отношении к российскому футболисту.

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