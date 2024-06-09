Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» — 2024

Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос», обыграв в финале Зверева

close
100%
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос» — 2024.

В финальном матче третья ракетка мира оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева. Встреча прошла на корте Филиппа Шатрие в Париже, продлилась 4 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

По ходу игры Алькарас сделал три эйса, допустил шесть двойных ошибок и выиграл 60% мячей с первой подачи. Зверев восемь раз подал навылет, сделал шесть двойных ошибок и выиграл 73% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее теннисисту Павлу Котову предрекли хорошее будущее.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами