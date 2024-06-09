Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» — 2024

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос» — 2024.

В финальном матче третья ракетка мира оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева. Встреча прошла на корте Филиппа Шатрие в Париже, продлилась 4 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

По ходу игры Алькарас сделал три эйса, допустил шесть двойных ошибок и выиграл 60% мячей с первой подачи. Зверев восемь раз подал навылет, сделал шесть двойных ошибок и выиграл 73% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее теннисисту Павлу Котову предрекли хорошее будущее.