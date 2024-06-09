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Прерванный из-за угрозы ракетной атаки матч в Курске завершился ничьей

Прерванный из-за угрозы ракетной атаки матч «Авангард» — «Иртыш» закончился 1:1

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Прерванный из-за угрозы ракетной атаки в Курсе матч 18-го тура дивизиона А серебряной группы Второй лиги «Авангард» — «Иртыш» завершился со счетом 1:1.

Счет в матче на 27-й минуте открыл 21-летний нападающий гостей Никита Ершов. На 43-й минуте игры 26-летний полузащитник «Авангарда» Владислав Игнатенко отыграл один мяч. После этой игры куряне набрали 27 очков и закрепились на четвертой строчке в турнирной таблице. Омичи с 26 баллами сохранили за собой пятую позицию.

На 72-й минуте встречи на стадионе была объявлена угроза ракетной опасности. Игра была возобновлена после снятия воздушной тревоги без зрителей на трибунах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее стали известные самые дорогие российские футболисты.

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