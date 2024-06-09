В «Арисе» не хотят видеть в команде Дзюбу и Джикию

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский объяснил, почему в команде не хотят подписывать российских футболистов Артема Дзюбу и Георгия Джикию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы не нуждаемся в усилении на эти позиции. И вектор развития клуба — на молодых игроков, чтобы помогать им расти и переходить в другую лигу. С Джикией и Дзюбой будет тяжело уже что-то развивать. При всем уважении к этим двум футболистам. В целом, мы следим за российским рынком», — сказал Шпилевский.

В сезоне-2023/24 35-летний Дзюба провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка. После завершения сезона форвард покинул клуб.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином». Команда по итогам сезона заняла пятое место в РПЛ.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев назвал уход Джикии из «Спартака» ошибкой.