Дзюба и Слуцкий посетили парк развлечений в Шанхае

Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба и главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий вместе посетили парк развлечений в Шанхае. Соответствующий снимок появился в социальных сетях.

Дзюба проводит в Китае отпуск. Вместе со Слуцким они прокатились на одном из аттракционов.

В сезоне-2023/24 35-летний Дзюба провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка. После завершения сезона форвард покинул клуб.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела уже 15 официальных матчей, в которых не потерпела ни одного поражения. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Дзюба выложил фото из Шанхая, где работает Слуцкий.