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Российская теннисистка поддержала вторую ракетку мира после поражения на «Ролан Гаррос»

Калинская поддержала Синнера после поражения на «Ролан Гаррос»

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская, которая занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, отреагировала на пост итальянца Янника Синнера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после поражения теннисиста в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

«Горжусь», — написала Калинская.

Синнер ответил эмодзи с поцелуем.

Итальянский теннисист проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу со счетом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Несмотря на то, что Синнер не сумел добраться до финала, после завершения турнира он станет первой ракеткой мира, сместив с этой строчки сербского теннисиста Новака Джоковича, который снялся по ходу «Ролан Гаррос» из-за травмы и не сумел защитить титул.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом. После своей игры Синнер пришел на матч возлюбленной, Калинская в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла француженку Клару Бюрель.

Ранее определились финалисты мужского разряда «Ролан Гаррос».

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