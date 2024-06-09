Загитова: факап, наверное, безызбежен

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время публичного выступления в рамках фестиваля «Т-двор» заявила о неизбежности провалов в жизни. Ее слова приводит Sports.ru.

«Я хочу сказать, что факап, наверное, безызбежен. В любом случае каждый из нас хотя бы один раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось. Потому что без этого, мне кажется, нет развития человека, потому что ты сразу понимаешь после ошибки своей, на чем сфокусироваться, что улучшить. В этом самый главный кайф, наверное», — заявила Загитова.

Летом 2023 года Загитова допустила оговорку. На вопрос, увлекается ли она хоккеем, фигуристка ответила: «Ну, конечно, это… безызбежно». Фраза стала мемом, а сама Загитова даже выпустила мерч с несуществующим словом.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли.

В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Также она была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала в 2024 году. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова посоветовала всем поучиться в магистратуре.