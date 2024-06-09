Игрок сборной России отказался переходить в клуб Ла Лиги

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов отказался от предложения испанского «Алавеса», который выступает в чемпионате Испании. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Испанский клуб был готов заплатить за футболиста €3 млн и предлагал футболисту зарплату в размере €700 тыс. в год. Однако Баринов принял решение отказаться от перехода в европейский клуб, поскольку в «Локомотиве» он получает в два раза больше.

При этом «железнодорожники» были готовы продолжить переговоры по трансферу Баринова, если бы сам футболист согласился.

Баринов — победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат России, а также становился трехкратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России. В основную сборную России футболист вызывается с 2019 года, он принимал участие в чемпионате Европы — 2020, где сборная России не сумела выйти из группы.

«Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

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