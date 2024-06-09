Валиева анонсировала свое шоу с блогершей Кросс

Фигуристка Камила Валиева стала гостьей шоу «Мечталлион» на Первом канале и анонсировала шоу про путешествия, которое будет вести вместе с блогершей Кариной Кросс.

«Мы будем не только собирать фольклор. Во-первых, в разных регионах очень много праздников, о которых многие вообще не знают. Будем показывать и танцы, и музыку, и спорт — все традиции объединяют. Хотим показать все красоты нашей огромной прекрасной России», — рассказала Валиева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее тренер Валиевой рассказал, как ее буллили в детстве.