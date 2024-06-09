В Госдуме обеспокоены безопасностью россиян на Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова призналась, что обеспокоена вопросом безопасности российских спортсменов, которые поедут на летние Олимпийские игры — 2024 в Париж. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мэр Парижа ведь однозначно сказала: я обеспечить безопасность россиян почти не смогу, лучше вы не приезжайте. Для нее, как и для организаторов Олимпиады, это большая проблема и дополнительные расходы. Ведь если на Олимпиаде нет россиян, то и не надо переживать на этот счет», — заявила Журова.

Международный олимпийский комитет после начала СВО обратился к международным спортивным федерациям и посоветовал отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах. Большая часть федераций так и поступила — к примеру, в бане оказались сборные России по хоккею и футболу, российские футбольные клубы.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Однако ряд спортивных Федераций уже отказался от участия, к примеру, на Игры в Париж точно не поедут представители художественной и спортивной гимнастики.

Ранее стало известно, кто будет отвечать за безопасность атлетов из России на Олимпиаде.