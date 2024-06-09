Бобровский вышел на второе место по победам в плей-офф НХЛ

Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский вышел на второе место по количеству побед в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей.

В ночь на 9 июня состоялся первый матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз», который прошел в американском городе Санрайз. Игра завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Флориды» авторами голов на матче стали Картер Верхаге (4-я минута), Эван Родригес (23) и Ээту Луостаринен (60).

Бобровский оформил шатаут, отразив все 32 удара, которые были нанесены по его воротам. Для него эта победа стала 42-й в плей-офф НХЛ, больше только у одного голкипера из России — Андрея Василевского из «Тампы-Бэй Лайтнинг». На его счету 66 выигранных матчей.

Таким образом, «Флорида» вышла вперед в финале Кубка Стэнли — 1:0. Вторая игра серии будет проведена 11 июня также на площадке «Пантерз» в Санрайзе. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени. После этого серия на два матча переедет в Эдмонтон.

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