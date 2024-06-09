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Бобровский сыграл на ноль в 1-м матче финала Кубка Стэнли

Шатаут Бобровского помог «Флориде» начать финал Кубка Стэнли с победы

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Abbie Parr/AP

Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Флориды» авторами голов на матче стали Картер Верхаге (4-я минута), Эван Родригес (23) и Ээту Луостаринен (60).

«Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 32 броска», — уточнили в сообщении.

Таким образом, 35-летний хоккеист оформил свой третий в карьере шатаут в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и одержал 42-ю победу.

До этого двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил заявление Международного олимпийского комитета, согласно которому за безопасность спортсменов на летних Олимпийских играх — 2024 будут отвечать французские власти.

Международный олимпийский комитет после начала СВО обратился к международным спортивным федерациям и посоветовал отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах.

Ранее российский легкоатлет заявил, что не знает, кто такой Томас Бах.

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