Бобровский сыграл на ноль в 1-м матче финала Кубка Стэнли

Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Флориды» авторами голов на матче стали Картер Верхаге (4-я минута), Эван Родригес (23) и Ээту Луостаринен (60).

«Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 32 броска», — уточнили в сообщении.

Таким образом, 35-летний хоккеист оформил свой третий в карьере шатаут в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и одержал 42-ю победу.

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