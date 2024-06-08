«Факелу» предрекли борьбу за «проклятое выживание»

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов в интервью Legalbet заявил, что воронежскому «Факелу» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) предстоит сложная борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе.

По его словам, к этому приведет работа генерального директора Романа Асхабадзе.

«Они как «Урал» будут бороться за выживание проклятое! Конечно, им не до воспитанников. Но они сами набирают таких тренеров. Тут от генерального директора многое зависит, но многие играют в агентские игры», — заявил Попов.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей в лице «Краснодара». «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы в турнире столичному клубу было достаточно сыграть вничью в последнем туре в игре против краснодарского коллектива.

Ранее легенда «Спартака» призвал купить нападающего у «Зенита».