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Португалия без Роналду проиграла Хорватии

Португалия уступила Хорватии в товарищеской игре, Роналду остался в запасе

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Pedro Nunes/Reuters

Сборная Португалии уступила национальной команде Хорватии в товарищеском матче.

Встреча завершилась победой хорватской команды со счетом 2:1. Счет в матче открыл хорватский футболист Лука Модрич, который на 8-й минуте поединка реализовал 11-метровый удар. Португалия сравняла уже во втором тайме, на 48-й минуте отличился Диогу Жота с передачи Нелсона Семеду. Окончательный результат в матче установил Анте Будимир.

Португальский нападающий Криштиану Роналду в заявку на матч попал, но остался на скамейке запасных и на поле не вышел.

Обе сборные сыграют на чемпионате Европы — 2024, который пройдет в Германии. Португалия попала в группу F, где сразится с Чехией, Турцией и Грузией. Первый матч португальские футболисты проведут против чешских соперников, игра состоится 18 июня в 22:00 по московскому времени. Хорватия оказалась в группе B с Испанией, Албанией и Италией. Первый матч хорваты проведут с испанцами, встреча пройдет 15 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Европейское первенство пройдет с 14 июня по 14 июля.

Ранее ЦСКА победил «Зенит» и выиграл Суперкубок России.

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