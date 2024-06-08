«Готовимся к Евро»: Овечкин сыграл в футбол

Российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин и Дмитрий Орлов сыграли в футбол с баскетболистами Сергеем Моней, Виталием Фридзоном и звездами шоу-бизнеса. Соответствующую фотографию на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал Илья Мелешкин.

«Готовимся к Евро», — подписал фото Мелешкин.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин, попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее белорусский игрок «Вашингтона» заявил, что будет рассказывать об Овечкине детям.