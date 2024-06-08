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ЦСКА хочет забрать одного из лидеров «Локомотива»

«Евро-Футбол.Ру»: ЦСКА хочет подписать игрока «Локомотива» Жемалетдинова

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Московский ЦСКА заинтересован в переходе российского футболиста Рифата Жемалетдинова, который ранее защищал цвета другого столичного клуба — «Локомотива». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в трансфере Жемалетдинова заинтересован новый главный тренер армейского клуба Марко Николич, который ранее работал с футболистом, когда возглавлял «железнодорожников».

Жемалетдинов покидает «Локомотив» после завершения сезона-2023/24. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шпинев, отметивший, что переговоры по переподписанию контракта не увенчались успехом.

Жемалетдинов — воспитанник «Локомотива». Он провел в составе «железнодорожников» практически всю карьеру, только с 2016 по 2018 год он защищал цвета казанского «Рубина». В сезоне-2023/24 он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, оформил пять голов и отдал одну результативную передачу.

ЦСКА в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги занял шестое место. Клуб по итогам сезона уволил главного тренера Владимира Федотова, вместо него был назначен Николич.

Ранее Николич заблокировал трансфер сербского игрока в ЦСКА.

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