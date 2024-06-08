В России оценили шансы Рублева и Медведева на Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов Андрея Рублева и Даниила Медведева на летних Олимпийских играх в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Медведев и Рублев от болячек избавятся, то сыграют лучше, (чем в Токио). И легче будет играть еще и благодаря тому, что есть ограничение на число игроков от страны, не надо будет обыгрывать по 20 испанцев», — заявил Тарпищев.

На летних Олимпийских играх в Токио, которые из-за пандемии коронавируса прошли в 2021 году, Медведев добрался до четвертьфинала личного турнира, а Рублев проиграл на старте. Лучший результат среди россиян показал Карен Хачанов, который взял серебро.

Рублев при этом в миксе с Анастасией Павлюченковой выиграл золото Олимпиады.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее знаменитый теннисист объяснил поражение Рублева на «Ролан Гаррос».