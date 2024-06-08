Николич заблокировал трансфер сербского игрока в ЦСКА

Горан Ловре, агент полузащитника сербской «Войводины» Деяна Зукича, заявил, что главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заблокировал трансфер его клиента в столичный клуб, передает «Матч ТВ».

«Марко Николич заблокировал трансфер, сказав, что Деян не прогрессирует. Но это не так, ведь статистика говорит обратное. Он провел лучший свой сезон, забив 12 голов и отдал семь голевых передач», — сказал Ловре.

О том, что ЦСКА и Николич достигли соглашения, армейский клуб объявил 4 июня. 6 июня специалист заключил контракт с красно-синими. ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги занял шестое место. 3 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов, который возглавлял армейцев с 2022 года.

Николич в сезоне-2023/24 тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Команда выиграла под его руководством два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

Ранее экс-тренер «Ростова» похвалил ЦСКА за смену наставника.