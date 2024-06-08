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Российский легкоатлет заявил, что не знает, кто такой Томас Бах

Чемпион России Киселев заявил, что не знает, кто такой Томас Бах

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Pressefoto Baumann/Global Look Press

Чемпион России по легкой атлетике Анатолий Киселев заявил, что ничего не знает про главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и президенте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяне Коу, передает «Спорт-Экспресс».

«Что я бы сказал Баху и Коу? А кто это? Скажу: «Где мои деньги, Лебовски?» — сказал Киселев.

Международный олимпийский комитет после начала СВО обратился к международным спортивным федерациям и посоветовал отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах. Большая часть федераций так и поступила — к примеру, в бане оказались сборные России по хоккею и футболу, российские футбольные клубы.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Однако ряд спортивных Федераций уже отказался от участия, к примеру, на Игры в Париж точно не поедут представители художественной и спортивной гимнастики.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия не будет выходить из МОК назло всем.

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