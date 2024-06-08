Матч сборной России против Белоруссии назвали идеальным

Бывший футболист Михаил Гершкович заявил, что товарищеский матч сборной России против Белоруссии получился идеальным, передает «Чемпионат».

«Получил удовольствие от матча. От настроя, самоотдачи, качества игры, тактики. Идеальная игра для нашей команды. Важно, что были все сильнейшие, за исключением Головина, который травмирован», — сказал Гершкович.

Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной России.

В составе российской команды точными ударами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, а также Федор Чалов, который оформил дубль.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Александр Мостовой назвал избиением победу России над Белоруссией.