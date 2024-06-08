Милонов назвал переход Сафонова в «ПСЖ» предательством

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался против перехода голкипера Матвея Сафонова во французский «ПСЖ», передает «РБ Спорт».

«Я считаю, что это предательство. Если бы это были мирные годы, до 2022-го, я бы даже радовался, что наш русский парень играет в ПСЖ. Сейчас, конечно, нет», — сказал Милонов.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

При этом в пятницу, 7 июня, стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где сегодня вечером она провела товарищеский матч против сборной Белоруссии.

Ранее Сафонов обвинил свою экс-супругу в краже денег.