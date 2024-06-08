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Милонов назвал переход Сафонова в «ПСЖ» предательством

Депутат Госдумы Милонов: считаю переход Сафонова в «ПСЖ» предательством

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался против перехода голкипера Матвея Сафонова во французский «ПСЖ», передает «РБ Спорт».

«Я считаю, что это предательство. Если бы это были мирные годы, до 2022-го, я бы даже радовался, что наш русский парень играет в ПСЖ. Сейчас, конечно, нет», — сказал Милонов.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

При этом в пятницу, 7 июня, стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где сегодня вечером она провела товарищеский матч против сборной Белоруссии.

Ранее Сафонов обвинил свою экс-супругу в краже денег.

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